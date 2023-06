Diese Zukunftsszenarien für das alte Bahngelände diskutieren Investoren und Stadt

Plus Ein Projektentwickler verspricht transparente Planung für Brachflächen zwischen Augsburger Messe und Bahnpark. Der Baureferent will, dass der Stadtteil Hochfeld profitiert.

Noch liegt das alte Bahngelände zwischen der Augsburger Messe und dem historischen Bahnpark brach. Doch nun laufen sich Investoren und die städtische Bauverwaltung warm, um auf dem großen Areal gemeinsam Zukunft zu gestalten. Es geht um die Frage, was auf den innenstadtnahen Flächen entstehen kann: Wohnen, Gewerbe oder noch etwas ganz anderes? Es gibt erste Visionen und Gespräche, aber auch komplexe Probleme. Eine Hürde ist offenbar fast geschafft.

Die Grundstücke südlich des Bahnparks wurden vor Jahren von der Bahn aufgegeben und verkauft. Sie gingen durch mehrere Hände. Aktuell möchte die bundesweit tätige Gerchgroup das Areal entwickeln, in einer Entwicklungsgesellschaft mit der Firma Solidas. Ein juristisches Hindernis muss noch aus dem Weg geräumt werden. Das ist jetzt in Arbeit. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) stellte bereits einen Teil des Areals von Eisenbahnbetriebszwecken frei - entgegen dem erklärten Willen der Stadt Augsburg. Die wollte bislang, dass dort Flächen für "bahnaffines Gewerbe" vorgehalten werden, etwa, um Züge abzustellen und zu warten. Die Entscheidung des Bundesamtes galt als ein wichtiger Schritt, um den Weg für neue Nutzungen freizumachen.