Das Hotel Dorint plant Parkplätze am Rand des Wittelsbacher Parks

Plus Weil für das Dorint die Stellplätze im Kongressparkhaus wegfallen, hat das Hotel offenbar eine alternative Park-Lösung gefunden. Dauerhaft ist sie aber nicht.

Das Dorint-Hotel im Augsburger Hotelturm plant jetzt offenbar den Bau von provisorischen Stellplätzen auf einer Fläche zwischen dem gesperrten Kongressparkhaus und dem Wittelsbacher Park. Auf dem dreiecksförmen Areal, dessen Spitze in den Park hineinragt, wurden zuletzt mehrere Bäume gefällt. Laut Stadt handelte es sich vorwiegend um jungen Bewuchs, der nicht von der Baumschutzverordnung geschützt war.

Das Areal, das nicht Bestandteil des Wittelsbacher Parks ist, soll nach dem aktuell dort gültigen Bebauungsplan zum Teil mit Wohnungen bebaut werden, wobei diese Planungen inzwischen nicht mehr aktuell sind. Auch die aktuellen Überlegungen – angestoßen von Mehrheitseigentümer Bernhard Spielberger – sehen aber eine Bebauung des Grundstücks und den Abriss des Parkhauses vor. Eine Umsetzung ist konkret aber nicht absehbar.