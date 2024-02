Augsburg

Dreh im Ideenreich: Vox-Show "Shopping Queen" war wieder in Augsburg

Plus Die Vox-Show "Shopping Queen" hat wieder in Augsburg gedreht und war unter anderem in der Boutique "Ideenreich" zu Besuch. Wie die Inhaberin den Dreh erlebt hat.

Die Reality-TV-Show Shopping Queen des TV-Senders Vox hat wieder in Augsburg Station gemacht. Unter anderem besuchte eine der Kandidatinnen das "Ideenreich" in der Altstadt, um das perfekte Outfit zu finden, mit dem sie vor Juror Guido Maria Kretschmer bestehen und die Show gewinnen kann. Wie Ladeninhaberin Milana Reitmayer den Drehtag erlebt hat.

"Wir waren schon mehrmals bei Shopping Queen dabei und wissen daher, dass in Augsburg gerne Anfang des Jahres gedreht wird. Also haben wir gehofft, auch diesmal wieder eine der Kandidatinnen betreuen zu dürfen und es hat geklappt", freut sich Reitmayer. Mitte der Woche habe plötzlich das Kamerateam samt Kandidatin in ihrer Boutique gestanden. "Dann musste alles schnell gehen", erzählt die Ladenbesitzerin lachend. Man bekomme das Motto gesagt und was die Kandidatin dafür sucht. "Dann weißt du, was Sache ist: Es müssen die Synapsen schalten und du musst im Laden finden, was überzeugt", so Reitmayer weiter. Dabei schwinge immer das Risiko mit, genau das, was gesucht wird, nicht zu haben.

