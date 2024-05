Augsburg

14:49 Uhr

Drei Jugendliche gehen in der Pferseer Straße aufeinander los

Die Polizei meldet eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen in der Pferseer Straße in Augsburg.

In der Pferseer Straße in Augsburg kommt es am Dienstagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei greift ein und nimmt Ermittlungen auf.

In der Pferseer Straße sind am Dienstagnachmittag drei Jugendliche aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Polizei gegen 14 Uhr über die körperliche Auseinandersetzung informiert, bei der ein 16-Jähriger zwei 17-Jährigen gegenüberstand. Eine Streife eilte zur Rosenaustraße und traf das Trio in der Nähe an. Polizei schreitet bei Auseinandersetzung von Jugendlichen in Augsburg ein Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei. (kmax)

