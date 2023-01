Dreifachturnhalle der Berufsschule 6 ist wieder geöffnet

Plus Die Ergebnisse der Statik-Untersuchungen liegen vor und lassen einen Betrieb der Sporthalle der Berufsschule 6 zu. Allerdings kann es Einschränkungen geben.

Gute Nachrichten für den Schul- und Vereinssport: Die im Dezember gesperrte Dreifachturnhalle der städtischen Berufsschule VI konnte in den vergangenen Tagen wieder in Betrieb genommen werden. Nach einer Statik-Untersuchung konnte grünes Licht für die schulische und außerschulische Nutzung gegeben werden.