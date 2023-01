Augsburg

"Du bleibst immer ein Teil von uns": Hollaria-Gründerin stirbt mit 98 Jahren

Plus Rosa Schönfelder hat 1968 die Augsburger Faschingsgesellschaft gegründet und blieb dem Verein ihr Leben lang treu. Nun ist sie im Alter von 98 Jahren gestorben.

Ein Leben lang habe ihre Mutter vor Energie und Kraft nur so gestrotzt, erzählt Ursula Helmer. Für dieses Temperament war Rosa Schönfelder bekannt und beliebt. Das beflügelte sie auch zu besonderen Taten. So trieb sie im Jahr 1968 die Gründung der Augsburger Faschingsgesellschaft Hollaria voran. Das 55. Jubiläum des Faschingsvereins kann sie in diesem Jahr nicht mehr mitfeiern. Rosa Schönfelder, die bei der Hollaria alle nur "Rosi" nannten, ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am 29. Dezember im Alter von 98 Jahren gestorben.

