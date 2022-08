E-Bike-Fahrer stürzt in Hochzoll direkt vor einen Rettungswagen

Ein 42-Jähriger fährt betrunken vor einem Rettungswagen, dann stürzte er. Die Ursache dafür war wohl seine Alkoholisierung. Er kommt ins Krankenhaus und wird angezeigt.

Doppelter Einsatz für ein Rettungsfahrzeug: Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr entdeckte eine Polizeistreife in der Zugspitzstraße eine am Boden liegende Fußgängerin, die offenbar beim Spazierengehen gestürzt war. Zur vorsorglichen Begutachtung forderten die Beamten einen Rettungswagen an. Dieser kam dann auch zügig, konnte aber nicht verhindern, dass ein 42-Jähriger mit seinem E-Bike in der Zugspitzstraße vor ihm herfuhr. Ohne Fremdeinwirkung kam der Radler dann plötzlich ins Straucheln, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei, heißt es im Polizeibericht. Er kam anschließend zur Wundversorgung ins Friedberger Krankenhaus, wo auch gleich noch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde, da der 42-Jährige bei der Unfallaufnahme deutlich alkoholisiert wirkte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt. (bau)