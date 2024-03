Ehrenamtliche Helfer werden gesucht: Modular zu Mitmachen

Vom 17. bis 19. Mai findet in Augsburg wieder das Jugendfestival Modular statt. Junge Menschen können sich wieder in 14 Bereichen engagieren.

Das Jugendfestival Modular wirft seine Schatten voraus. Für das Festival, das vom 17. bis zum 19. Mai stattfindet, werden wieder freiwillige Helfer gesucht. Daneben steht nun das Programm abseits der Musikbühnen fest.

Die Alltags- und Gedankenwelt junger Menschen spielt auf dem Festival eine wichtige Rolle. „Das Modular Festival ist ein Ort, an dem wir Jugendkultur leben. Durch die Beteiligung junger Organisationen, Vereine, Institutionen und studentischer Gruppen geben wir jungen Engagierten eine Plattform für ihre Visionen und Haltungen", erklärt Julia Appel, die für das Platzprogramm des Festivals verantwortlich ist. Besucherinnen und Besucher sollen aktiv werden, selber gestalten und Neues entdecken.

97 Bilder Die Party beginnt: Tag eins auf dem Modular-Festival in Bildern

Modular-Festival 2024 in Augsburg: 450 Volunteers gesucht

In diesem Jahr unterteilt sich das Platzprogramm in zwei Schwerpunkte: Im Bereich "Modular - für immer" sind Programmmacher, die sich für Klimaschutz, kulturelle Vielfalt, Frieden und soziale Verantwortung stark machen, vertreten. Im Bereich "Modular - für mich" sind die eigenen Fähigkeiten gefragt.

Wer beim Modular-Festival tatkräftig mit anpacken will, kann sich auch in diesem Jahr wieder als Volunteer engagieren. Rund 450 Ehrenamtliche werden bei der Durchführung des Festivals aktiv sein und in 14 Bereichen mithelfen. Die Anmeldung dazu ist auf der Website des Festivals freigeschaltet. (ziss)

Lesen Sie dazu auch