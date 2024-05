Augsburg

Ehrlicher Finder gibt Rucksack samt Geldbeutel bei der Polizei ab

Ein 40-Jähriger hat sich am Dienstagabend als ehrlicher Finder erwiesen. Wie die Polizei mitteilt, fand er gegen 18.15 Uhr einen Rucksack an einem Spielplatz Am Pferseer Feld. Darin befand sich auch ein Geldbeutel. Der Mann brachte den Rucksack zu eine Polizeiinspektion. Dort konnte der Eigentümer laut Mitteilung schließlich ausfindig gemacht werden. (kmax)

