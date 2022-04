Ein Biergarten mit besonderem Konzept startet am Freitag auf dem Stadtmarkt

Die Wirtin der Marktgaststätte betreibt die neue Gastronomie am Bauernmarkt. Die Stadt Augsburg möchte die Aufenthaltsqualität erhöhen - und es gibt einen neuen Marktamtsleiter.

Das gastronomische Angebot wird für Händlerinnen und Händler am Augsburger Stadtmarkt immer wichtiger. Immer mehr Stände bieten Gästen die Möglichkeit, draußen zu sitzen. Zwei Cafés, ein japanisches Restaurant sowie mehrere Imbissgeschäfte setzen auf die Außengastronomie. Sitzplätze im Freien sind an schönen Tagen auch in der Marktgaststätte begehrt. Nun gibt es ein zusätzliches Angebot: Am Bauernmarkt wurde ein Biergarten eingerichtet, der mit einem speziellen Konzept aufwartet. Start war am Freitag.

Wirtin Karin Brasseur von der Marktgaststätte betreibt den Biergarten. Foto: Silvio Wyszengrad

Zudem gibt es eine personelle Entscheidung, die den Stadtmarkt betrifft. Wolfgang Färber wird neuer Marktamtsleiter. Der 60-Jährige steht seit vielen Jahren in Diensten der Stadt. Zuletzt war in der schnellen Eingreiftruppe Kindergarten tätig. Die Wahl Färbers fiel hinter verschlossenen Türen in der Stadtratssitzung. Stadträte bestätigten hernach die Entscheidung. Die Stelle war zweimal ausgeschrieben worden. Der langjährige Amtsleiter Werner Kaufmann hatte sich im Herbst 2021 in die Altersteilzeit verabschiedet.

Färber ist ein Kenner des Stadtmarkts. Er ist regelmäßig zu Gast und verbringt seine Mittagspausen oft am Markt. Auch diesen Freitag war er dort anzutreffen. Ihn interessierte der neue Biergarten. Neben einem großen Sandkasten, der für kleine Gäste gedacht ist, stehen mehrere Biertischgarnituren. Es gibt einen Stand, an dem Getränke ausgeschenkt werden. Einen Tischservice gibt es allerdings nicht. Besucherinnen und Besucher sollen Getränke selbst abholen. Betrieben wird der Stand von der Marktgaststätte. Deren Wirtin Karin Brasseur verweist auf das Konzept: "Im Biergarten können gerne Gäste sitzen, die sich mit Speisen in der Fleischhalle und Viktualienhalle versorgt haben." Es müsse nicht zwingend ein Getränk der Marktgaststätte konsumiert werden.

Stadtmarkt in Augsburg soll ein Ort der Begegnung sein

Im Zusammenspiel mit dem städtischen Marktamt soll die Aufenthaltsqualität auf dem Gelände erhöht werden. Im Biergarten sollen sich Menschen näherkommen. Der Stadtmarkt soll stärker als jetzt ein Ort der Begegnungen werden. Geplant sind Veranstaltungen während der Sommermonate im Rahmen des Augsburger Stadtsommers. Am Samstag findet ab 10 Uhr ein Maifest statt.

Wolfgang Färber ist neuer Marktamtsleiter. Foto: Michael Hörmann

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle spricht von "einer neuen Wohlfühloase". Biergarten und "Stadtmarktstrand" sollen zum Verweilen und Genießen einladen. "Mit den Aufenthaltsflächen ohne Konsumzwang wird die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich erhöht", so Hübschle.

