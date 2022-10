Augsburg

11:45 Uhr

Ein Impfzertifikat von Adolf Hitler – und mehr als tausend Corona-Bußgeldverfahren

Die Corona-Pandemie beschäftigt auch die Augsburger Justiz. In vielen Verfahren geht es um Maskenverstöße oder gefälschte Impfpässe.

Plus Die Corona-Pandemie hat auch Augsburgs Justiz viel Arbeit beschert. Die Prozesse sind teils kurios, wie ein Verfahren um ein Impfzertifikat zeigt.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Ein digitales Impfzertifikat, ausgestellt auf "Adolf Hitler, geboren 1.1. 1900", vorgezeigt auf dem Handy bei einer Polizeikontrolle in einem Regionalzug. Ein gefälschter Impfpass, vorgelegt beim Arbeitgeber. Maskenverstöße, unerlaubte Versammlungen. Subventionsbetrug. Und und und. In der Corona-Pandemie ist die Justiz mit einer Flut von teils kuriosen Verfahren überrollt worden. Ständig neue Verordnungen und Gesetzesänderungen haben zum Teil für ein juristisches Wirrwarr gesorgt. Nach unterschiedlichen Urteilen haben verzweifelte Richter sogar den Bundesgerichtshof angerufen. Mit welch verzwickten Windungen des Rechts sich Richter, Staats- und Rechtsanwälte herumschlagen müssen, zeigen zwei Verfahren in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen