Einbrecher hat es in Kellern auf Angeln und Spirituosen abgesehen

Der Dieb war in einem großen Gebäudekomplex unterwegs. Die Augsburger Polizei sucht Zeugen.

Einbruch in Lechhausen: Am Sonntag zwischen 0.30 und 11 Uhr wurden in einem Wohnkomplex, der sich von der Schenkendorfstraße (betreffend die Hausnummer 37) bis in die Neuburger Straße 130 erstreckt und durch den Keller miteinander verbunden ist, mehr als 20 Kellerabteile aufgebrochen.

Entwendet wurden nach Auskunft der Polizei Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs von Wintersportgeräten über Angeln bis hin zu Spirituosen im Gesamtwert von geschätzt mehr als 1000 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (möh)