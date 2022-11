Augsburg

06:00 Uhr

Einbrecher steigen mit spezieller Methode in Wohnungen in Augsburg ein

Plus Am Landgericht ist ein Täter verurteilt worden, der in Augsburg mit einer speziellen Methode in Gebäude eindrang. Die Polizei befürchtet einen Anstieg der Zahlen.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Sie kamen meist in der Dämmerung, manchmal aber auch Mitten am Tag. Die Männer, die in der Region Augsburg in Dutzende Häuser einbrachen und Bargeld, Uhren und Goldschmuck im Wert von 176.000 Euro erbeuteten, hatten es in einer speziellen Einbruchsmethode zu einer gewissen Meisterschaft gemacht. Ein Ermittler sagte zuletzt am Landgericht als Zeuge, einer der Täter habe das "absolut professionell gemacht", das müsse man können. Der 40-Jährige, der zu einer Haftstrafe von fast sechs Jahren verurteilt wurde, war mittels "Kittfalzstechen" in Wohnungen und Häuser eingedrungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen