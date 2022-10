Prozess in Augsburg

vor 32 Min.

Angeklagter des Bergheim-Überfalls stand schon in zwei Ländern vor Gericht

Plus Nach dem Überfall auf ein Ehepaar in Augsburg hat das Landgericht die Anklage gegen drei Männer zugelassen. Mindestens einer bestreitet den Vorwurf des versuchten Mordes.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Iliuta B. war am 18. Dezember auf einer Autobahn unterwegs, so viel ist auf dem Video zu sehen. Die Aufnahme ist verwackelt und verschwommen, aber es spricht einiges dafür, dass es sich um die A8 bei Augsburg handelt. Die Straße ist dreispurig, einmal lässt sich ein Schild mit der Aufschrift "München" erkennen. Der 37-Jährige hat das Video im sozialen Netzwerk Facebook gepostet. "Was machst du da?", schreibt ein anderer Nutzer unter dem Beitrag. Iliuta B. antwortet nicht. Die Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei sind sich allerdings sicher, dass sie wissen, was der Rumäne in jenen Tagen in Augsburg tat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen