Einbrecher stiehlt Tresor mit Schmuck und Bargeld

In ein Wohnanwesen in der Augsburger Innenstadt ist eingebrochen worden. Der Täter machte Beute.

Ein Unbekannter ist in ein Wohnanwesen in der Walterstraße in der Nähe des Glaspalastes eingebrochen. Laut Polizei durchsuchte er das Gebäude nach Wertgegenständen und wurde offenbar fündig. Er entwendete einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von vergangenem Sonntag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr.

Laut Polizei kann der entstandene Diebstahlschaden aktuell noch nicht benannt werden, dies sei Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen und Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)