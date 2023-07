Eine Stadtteilinitiative will das Hochfeld voranbringen

Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Augsburger Hochfeld haben sich zusammengeschlossen, um in der Politik Gehör zu finden. Was die großen Anliegen sind.

Das Hochfeld ist im öffentlichen Bewusstsein kaum vorhanden. Weder die Politik noch die übrige Augsburger Bevölkerung habe den Stadtteil im Bewusstsein - und das, obwohl hier mehr als 10.000 Menschen leben, sagen die Initiatoren der neuen Stadtteilinitiative "Unser Hochfeld ". Sie wollen künftig als Mittler zwischen Bevölkerung und Politik dienen und die Entwicklung des Stadtteils voranbringen.

Das Hochfeld steht vor einem großen Entwicklungsschritt und die Bevölkerung soll von Anfang an mit dabei sein, sagen die vier Mitglieder des neuen Vereins "Unser Hochfeld e.V.", der sich erst vor wenigen Tagen gegründet hat. Der Vereinsvorsitzenden Günter Dürr kommt, genauso wie Heinz und Gertraud Hohn aus dem Stadtteil, Wolfgang Hauck ist mit seinem Verein "dieKunstBauStelle" Mitglied und unterstützt die übrigen Vereinsmitglieder bei geplanten Aktivitäten.

Jahrelang habe die Stadt im Rahmen eines integrierten Stadtenwicklungskonzeptes (STEK) über die Zukunft der Stadtteile nachgedacht, sagt Wolfgang Hauck. Das Hochfeld komme in dem Dokument so gut wie gar nicht vor, der 23 Hektar große Bahnpark Augsburg werde immerhin erwähnt. "An die 10.000 Menschen, die hier wohnen, denkt in der Politik keiner", glaubt Hauck.

Augsburger Stadtteil Hochfeld: Gründung einer Initiative war dringend nötig

Der Verein "Unser Hochfeld" ist aus einer Zukunftswerkstatt zum Bahnpark im vergangenen Jahr entstanden. Damals habe man erkannt, dass es um viel mehr gehe, als nur die Entwicklung des Bahnparks und des ehemaligen Bahn-Betriebswerks, sagt Heinz Hohn, der als ehemaliger Mitarbeiter in dem Betriebswerk dieses Thema als Schwerpunkt im Verein voranbringen will. Die Politik brauche einen Ansprechpartner, wenn es um die Belange des Hochfeldes geht - und deshalb sei die Gründung der Stadtteilinitiative dringend nötig gewesen.

Das Bahnbetriebswerk sei auch das erste große Thema, bei dem man gerne mitreden würde, so Hohn. Wie berichtet, gilt die Bebauung des gut 80.000 Quadratmeter großen Geländes an der Firnhaberstraße, als eines der ambitioniertesten Bauprojekte der kommenden Jahre. Hier könnten einmal hunderte Wohnungen entstehen, dazu Gewerbeflächen und Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten für den Stadtteil, sagen die Mitglieder von "Unser Hochfeld". "Unser Wunsch ist es, von Anfang an mitzuplanen und mitzuentwickeln", so Heinz Hohn. Viele Konflikte entstünden erst gar nicht, wenn Politik und Bauherr die Bevölkerung mit einbezögen, statt, wie sonst üblich, diese erst von der abgeschlossenen Planung in Kenntnis zu setzen.

Auch die ungelöste Verkehrsproblematik im Hochfeld wolle man bei der Politik zur Sprache bringen, sagt Dürr. So fahren regelmäßig große Lkw durch die Firnhaberstraße was für die Anwohner Lärm und Dreck bedeutet. "Die Situation ist untragbar und wir werden uns beim Stadtrat dafür einsetzen, dass hier etwas geschieht", so Dürr.

Initiative Hochfeld: Jetzt muss sich der Verein erst mal etablieren

Allerdings - das sind bislang nur die Wünsche des Vereins. Erst wenige Tage alt, war noch keine Zeit, mit der Stadt, dem Stadtrat oder dem Investor für das Bahnbetriebswerk Kontakt aufzunehmen, sagt Vorstand Dürr. Zunächst gehe es jetzt darum, sich als Verein zu etablieren und beispielsweise ein Stadtteilbüro aufzumachen. Dazu müsse man sich zunächst auch um finanzielle Ressourcen bemühen. Derzeit hat der Verein im Bahnpark seine Zentrale. Es ist geplant, jeden Sonntag in der Gastronomie des Bahnparks zusammen und mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

Mehrere "Funktionen" will der Verein künftig erfüllen: Er sieht sich als Vermittler zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den politischen Entscheidungsträgern, den Medien und den Projektentwicklern, erklärt Wolfgang Hauck. Man wolle städtebauliche Planungs- und Entwicklungsprozesse begleiten und als Kommunikationspartner zwischen den Beteiligten und der Bevölkerung des Stadtteils agieren. Auch die unterschiedlichen Belange zwischen den verschiedenen Kulturen im Hochfeld würden bislang zu wenig beachtet, findet Gertraud Hohn. Deshalb soll der Verein auch moderierend tätig werden, um das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern und ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen. Zuletzt soll der Verein als Plattform für die Bürgerinnen und Bürger dienen, um sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und ihre Stimme zu gehör zu bringen.