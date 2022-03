Augsburg

vor 60 Min.

Endlich – oder zu früh? Das sagen Handel, Gastro und Ärzte zum Ende der Corona-Regeln

Weg mit den Schildern: Die Maskenpflicht fällt bald auch im Einzelhandel. Marcus Vorwohlt, Geschäftsführer des Augsburger Modehauses Rübsamen, bringt neue Schilder am Eingang an.

Plus Ab Sonntag fallen die meisten Corona-Vorgaben. Ob die Menschen nun wieder mehr einkaufen oder öfter essen gehen, ist ungewiss. Und es gibt berechtigte Sorgen.

Von Fridtjof Atterdal, Stefan Krog und Leonhard Pitz

Masken, 2G-Kontrollen, Abstandsregeln: In gut zwei Jahren Pandemie haben sich die Augsburgerinnen und Augsburger an diese Regeln gewöhnt. Ab Sonntag fallen nun die meisten dieser Vorgaben, die Maskenpflicht bleibt nur noch im Nahverkehr und in Pflegeeinrichtungen bestehen. Viele Menschen halten die Lockerungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angebracht. Doch welche Auswirkungen werden sie auf die unterschiedlichen Lebensbereiche haben?

