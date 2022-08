Engpässe bei Unterkünften: Warum es zwischen Regierung und Stadt knirscht

Plus Die Stadt Augsburg hat die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter begrenzt. Grund sind knappe Kapazitäten. Bei der Ursachenforschung gibt es unterschiedliche Versionen.

Die offenen Arme, mit denen Augsburg ukrainische Geflüchtete seit Beginn des Kriegs empfing, sind seit Anfang Juli zumindest ein kleines Stück geschlossener. Die Stadt kündigte an, die Aufnahme zu begrenzen und fortan das sogenannte "FREE-Verfahren" anzuwenden. Es sieht vor, dass Personen, die keinen örtlichen Bezug zur jeweiligen Stadt haben, bei ihrer Erstregistrierung in ein anderes Bundesland umverteilt werden. Ausnahmen sollen demnach für Verwandte ersten Grades und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen gelten. Schon seit Mai war das Verfahren bundesweit verfügbar, die Stadt griff verzögert darauf zurück - weil die Kapazitäten zu knapp wurden. Warum genau zu diesem Zeitpunkt?