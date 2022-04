Entscheidung gefallen: Die Feuerwerke beim Osterplärrer 2022 finden statt

Seit Ostersonntag läuft der Augsburger Plärrer erstmals seit zwei Jahren wieder ohne Corona-Auflagen - und ist belebt wie lange nicht. Um eine Frage wurde länger gerungen.

Wer sich in den beiden Bierzelten auf dem Augsburger Plärrer an den Abenden den Weg durch die Menge bahnen will, darf Körperkontakt nicht scheuen: Schwabens größtes Volksfest findet seit Sonntag erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ohne Corona-Auflagen statt, und der Andrang der Besucher ist enorm, sehr zur Freude von Schaustellern und Festwirten. Der diesjährige Osterplärrer bietet ein paar Neuerungen bei den Fahrgeschäften, etwa das 80 Meter hohe Kettenkarussell "Jules Verne Tower", das erstmals auf dem Volksfest zu sehen ist, ist ansonsten aber nahezu betont gewöhnlich - wer den Plärrer in der Vergangenheit regelmäßig besucht hat, dürfte wenig Probleme haben, sich zurechtzufinden.

20 Bilder Der Augsburger Plärrer ist eröffnet: Bilder vom ersten Wochenende Foto: Annette Zoepf

Entscheidung zum Augsburger Plärrer-Feuerwerk ist gefallen

Zur Plärrer-Tradition gehören auch zwei große Feuerwerke, die jeweils an den Freitagen der zweiwöchigen Veranstaltung stattfinden, und um die Frage, ob sie dieses Mal abgebrannt werden sollen, wurde in den vergangenen Tagen durchaus gerungen.

Hintergrund der Diskussionen waren der Krieg in der Ukraine und die Entscheidung, die bei einem anderen Volksfest getroffen wurde. Bei der Regensburger Dult verzichtet die Stadt im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine dieses Jahr nämlich auf die Feuerwerke, die die Veranstaltung sonst immer begleiteten, wie die Mittelbayerische Zeitung berichtete. In Augsburg gab es zumindest Überlegungen, in welchem Format und auf welche Art und Weise es die Feuerwerke dieses Jahr geben sollte. Schausteller-Chef Diebold sagte unserer Redaktion bereits vergangene Woche, die Frage werde erörtert. Nun ist eine Entscheidung da: Die Feuerwerke an den beiden Freitagen finden auf gewohnte Weise statt, die Feuershows werden also für die Besucher zu sehen sein.

Frühjahrsplärrer in Augsburg 2022: Spezieller Tag für Ukraine-Flüchtlinge

Diebold sagt, das Thema sei angesichts des Krieges in der Ukraine ein sensibles, und man habe sich deswegen viele Gedanken gemacht. Da aber auch seitens ukrainischer Flüchtlinge signalisiert worden sei, dass man sich auf die Feuerwerke freue, sehe er keine Probleme. "Wir wollen Lebensfreude stiften, ablenken vom Alltag."

Auch an anderer Stelle hat der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf das Volksfest in Augsburg. So wird es dieses Jahr zwei besondere Aktionen für Flüchtlinge aus dem Land geben. An den beiden Donnerstagen werden geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer von den Schaustellern eingeladen.

