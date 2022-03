Augsburg

07:00 Uhr

Erschossen im Wald: Mord an Forstgehilfe vor 75 Jahren gibt Rätsel auf

Plus Der Forstgehilfe Johann Schwab aus Augsburg wurde durch einen Schuss in den Kopf getötet. Ob es je Festnahmen gegeben hat, ist unklar. Offenbar gab es aber eine Spur.

Von Klaus Utzni

In den ersten Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges herrschten, was Sicherheit und Ordnung anbelangt, auch im Augsburger Raum teils chaotische Zustände. Die Menschen, die den Krieg überlebt hatten, suchten Wohnung, Nahrung und Arbeit. Der Schwarzmarkt blühte, vor allem in der Umgebung des Hauptbahnhofes. Wer erwischt wurde, den brandmarkte man mit vollem Namen in der Zeitung. Raubüberfälle, Wilderei, Diebstähle und Einbrüche häuften sich. Johann Schwab, der nach der Rückkehr als Soldat aus dem Krieg im Hochfeld wohnte, hatte bei seiner Arbeitssuche Glück: Schon am 13. August 1945 wurde er vom Regierungs-Forstamt Schwaben als Forstgehilfe „auf tägliche Kündigung“ angestellt.

