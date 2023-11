Erst Kreuzfahrt, dann Off-Gird: Das ist derzeit an der Augsburger Messe geboten

Die Messe Off-Gird bringt Experten in Augsburg zusammen, die sich mit alternativer Energieversorgung beschäftigen. Eine andere Messe bot Infos für 5000 Reisefreudige.

Urlaubsreisen auf dem Schiff bleiben angesagt. Zumindest entsteht dieser Eindruck mit Blick auf die Kreuzfahrtmesse, die am Sonntag im Augsburger Messezentrum stattfand. Nach Auskunft des Veranstalters kamen rund 5000 Besucher. "Für uns war die Messe ein großer Erfolg", sagt Heike Spiegelhauer von der Firma Panther Reisen aus Augsburg. International geht es auf dem Messegelände im Dezember weiter. Ein Kongress mit einem globalen Ansatz steht auf dem Programm. Es geht um die autarke Energieversorgung.

Die "Off-Gird Expo + Conference" ist eine internationale Konferenz mit Expertenaustausch für netzferne Solar-, Wind- und Wasserkraftsysteme sowie die autarke Stromversorgung, heißt es. Dieses Thema sei in der Entwicklungshilfe seit jeher wichtig. Im Zuge der Energiekrise werde die Thematik aber auch in Europa immer relevanter. Deutsche und internationale Aussteller treffen auf Experten und Interessierte aus Europa, Afrika, Nahost und Amerika. Auf dem Kongress wird Englisch gesprochen. Termin der Messe ist am Donnerstag, 7. Dezember, und Freitag, 8. Dezember.

International waren auch Publikum und Aussteller bei der Kreuzfahrtmesse. Sie sei die größte Messe dieser Art, sagt Heike Spiegelhauer. "Seit dem Jahr 2004 veranstalten wir vom Reisebüro Panther Reisen die Veranstaltung." Beim Termin am Sonntag in Augsburg waren 22 Reedereien vertreten. Der Trend gehe weiterhin zu großen Schiffen, heißt es. Probleme bereite wie in anderen Branchen der Personalmangel. Christoph Kaulke, Inhaber von Panther Reisen, sagt, dass selbst Ausstellerfirmen überlegten hätten, ob sie nach Augsburg kommen sollen. "Sie waren dann vor Ort und sehr zufrieden", meint der Organisator.

