Es geht wieder los: Augsburger Volkshochschule startet ins neue Semester

Am Montag beginnen die ersten Kurse, über 2000 Angebote gibt es. vhs-Chefin Marina Bilotta Gutheil verrät, wo noch Plätze frei sind und was diesmal neu ist.

Ab Montag öffnet die Augsburger Volkshochschule (vhs) wieder ihre Tore. Das Herbst- und Wintersemester 2023/24 startet mit einem Angebot von über 2000 Kursen und Vorträgen. Von Kochkursen, über Wanderangebote bis hin zu beruflicher Weiterbildung, ist für jeden etwas Passendes dabei. Nach der Corona-Zeit freut sich vhs-Leiterin Marina Bilotta Gutheil darüber, dass dieses Semester wieder eine hohe Nachfrage besteht und sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet haben. Trotzdem: Der ein oder andere Kurs hat noch freie Plätze.

Vhs Augsburg bietet 2023/24 neue Kurse

Frischen Wind gibt es vor allem durch neue Kurse. Unter anderem Feinschmecker kommen dieses Jahr auf ihre Kosten. So können sie bei einem Schokoladen-Tasting die Aromen und Geschmäcker von Kakao kennenlernen oder eine Einführung in die Welt des japanischen Getränks Sake bekommen. Selbst gekocht wird auch: "Wir freuen uns, dass wir für dieses Semester eine Kochkursleitung für indisches Essen gewinnen konnten", sagt Bilotta Gutheil.

Zwar gibt es neue Kurse, doch bei der Umsetzung des Programms ist nun alles wieder beim Alten. "Nach der Corona-Zeit sind wir gut zurück in der Normalität angekommen", sagt Bilotta Gutheil. "Trotzdem kämpfen wir noch ein bisschen mit den Auswirkungen der Pandemie. Deswegen freut uns die rege Nachfrage dieses Semester." Viele Kurse sind bereits ausgebucht: "Trotzdem gibt es in einigen Kursen noch ein bis zwei freie Plätze. In den Sprachkursen Arabisch, Koreanisch und Japanisch können sich auch noch ein paar mehr Interessierte anmelden", so Bilotta Gutheil. Auch die Kurse zum Body-Workout seien noch nicht ausgebucht.

Vhs in Augsburg: Zurück zur Normalität nach der Corona-Pandemie

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Semesterschwerpunkte. Rund 40 Veranstaltungen legen den Fokus auf das Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Auch Digitalisierung wird ein Thema sein: "Unter dem Schwerpunkt ,Vernetzt' bieten wir Kurse zu den Themen Digitalisierung und gesellschaftlicher Austausch an", erklärt Gutheil. Ein Tipp der Volkshochschul-Leiterin ist der Besuch der Vortragsreihe "Studium generale" zum Thema "Wie wollen wir leben? Wie können wir leben? – Jetzt und in Zukunft", die eine Kooperation mit der Universität Augsburg und dem Kulturamt der Stadt Augsburg ist. Bilotta Gutheil: "Ab Oktober bis Februar bereiten Gastdozenten interessante Themen auf. Es wird zum Beispiel um Integration in Deutschland oder das Reisen in der Zukunft gehen."

Nächstes Jahr wird die Augsburger vhs 120. Man wolle dies groß feiern. "Auch, um uns für die jahrelange Treue der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Kursleitungen zu bedanken." Gutheil fügt hinzu: "Dankbar bin ich auch für die tolle Zusammenarbeit hier im vhs-Team. Wir freuen uns über jeden, der uns auch künftig als Kursleitung unterstützen möchte." Vor allem für Deutsch- und Integrationskurse und in Fachbereichen wie Gesundheit und Berufliche Bildung werden noch helfende Hände gesucht.