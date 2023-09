Augsburg

Fenster zur Fuggerei: Wann ein Obolus für den Nachtwächter fällig wird

Plus Um 22 Uhr werden die Ein- und Ausgänge in der Fuggerei geschlossen. Dann beginnt für Nachtwächter Andreas Tervooren eine Zeit des Wartens. Keine Nacht ist wie die andere.

Von Miriam Zissler

Sein Dienst beginnt stets mit derselben Aufgabe. Zuerst sperrt Andreas Tervooren das Haupttor der Fuggerei ab. Der Nachtwächter ist schon von Weitem erkennbar – der Schein seiner Taschenlampe begleitet ihn bei seinem Rundgang durch die Siedlung. Während sich sein Arbeitsalltag anfangs immer ähnelt, kann er den weiteren Verlauf nicht vorhersehen: Klingelt noch jemand an der Nachtglocke oder nicht? Das ist von Nacht zu Nacht verschieden. Es ist ein Dienst, der einem Warten abverlangt. Auch das will gelernt sein.

Rund 150 bedürftige Augsburger wohnen in der Fuggerei. Freilich hat jeder von ihnen seine eigene Haustür, die er abschließen kann, um sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Die Siedlung, die es seit dem Jahr 1521 gibt, wird aber noch zusätzlich gesichert – eine alte Tradition. Seit wann es die Torwache beziehungsweise den Nachtwächter gibt, ist in den Schriften der Fuggerei nicht überliefert. Seit jeher wurden aber nachts die Tore der Fuggerei verschlossen. Im Fuggerei-Buch steht: "1855 etwa, als sich Lorenz Huber gegen zwei Mitbewerber den Torwärterdienst sichern konnte, blieb für Bewohner, die noch spät unterwegs waren nur das Tor in der Saugasse passierbar, während Fremde der Zutritt verwehrt wurde." Diese Tradition lebt mit einigen Lockerungen bis heute fort. Der Dienst des Nachtwächters wird aber inzwischen über die Ochsengasse verrichtet.

