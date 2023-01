Fernbedienung ausgelesen? Unbekannte stehlen teure Autos von Händler-Gelände

In Augsburg-Lechhausen wird ein Gebrauchtwagenhändler Ziel von Dieben. Die Täter lasen möglicherweise die Fernbedienung aus. Der Schaden: rund 65.000 Euro.

Bislang Unbekannte haben in der Donaustraße 7 im Augsburger Stadtteil Lechhausen zwei Autos vom Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl mutmaßlich in der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnten die Täter die Frequenz der Schlüsselfernbedienung ausgelesen oder anderweitig in Erfahrung gebracht haben, um die Fahrzeuge so vom Gelände wegfahren zu können.

Autodiebstahl in Augsburg-Lechhausen: Polizei sucht Zeugen

Bei den Autos handelt es sich um zwei weiße Opel Insignia im Gesamtwert von rund 65.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Mögliche Zeugen und Zeuginnen, die etwa beobachtet haben, wie sich Personen auffällig bei dem Autohändler umgesehen haben oder Hinweise auf die Fahrzeuge geben können, können sich bei der Kripo Augsburg telefonisch unter der Nummer 0821/323-3810 melden. (kmax)