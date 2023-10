Radfahrer schwer verletzt: Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Zwei Radler krachen in Augsburg zusammen, einer von ihnen stürzt schwer. Der andere Mann macht sich kurz darauf aus dem Staub. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Stefan-Höpflinger-Weg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 56-Jährige gegen 18.10 Uhr in nördliche Richtung unterwegs, als auf Höhe eines Supermarktes ein anderer, bislang unbekannter Radfahrer seinen Weg kreuzte und es zum Zusammenstoß kam. "Der unbekannte Mann leistete noch kurz erste Hilfe, entfernte sich dann jedoch unter einem Vorwand von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen", berichtet die Polizei weiter. Der 56-Jährige erlitt eine Schlüsselbeinfraktur, eine Schädelprellung und mehrere Schürfwunden; er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nun bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, sich unter der Nummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)