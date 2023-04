Augsburg

Frau versteckte Heroin in Vagina: Im Gericht trifft sie auf ihren Freund

Plus Ein Paar aus Augsburg muss sich wegen Handelns mit Heroin vor Gericht verantworten. Im Sitzungssaal gibt es einen kurzen Moment der Freude.

Weil sie mit Heroin gehandelt haben sollen, stehen ein Augsburger und eine junge Augsburgerin vor Gericht. Das Paar war im Oktober vergangenen Jahres nahe dem Hauptbahnhof erwischt worden. Die 25-jährige Frau hatte das Rauschgift an einer besonderen Stelle ihres Körpers versteckt. Dennoch flog sie auf. Zum Auftakt der Verhandlung schienen die beiden trotz der Vorwürfe gegen sich einen kurzen Moment der Freude gehabt zu haben.

Erst wurde der 36-Jährige mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt, dann seine jüngere Freundin. Als sie auf der Anklagebank nebeneinander Platz nahmen, lehnte sie kurz ihren Kopf an seine Schulter. Beide lächelten sich an. Das Paar, das seit rund zwei Jahren eine Liebesbeziehung hat, hat sich schon länger nicht mehr gesehen. Er sitzt in Untersuchungshaft in der JVA Gablingen, sie im Aichacher Gefängnis. Zum Prozessauftakt wurde lediglich die Anklage verlesen. Demnach führten die beiden zur Tatzeit knapp 47 Gramm Heroin mit sich, die Angeklagte hatte die Drogen in ihrer Vagina versteckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

