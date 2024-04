Augsburg

vor 3 Min.

Frau wird Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen Diebstahls.

Ein Diebstahl am Neuen Ostfriedhof beschäftigt die Polizei in Augsburg. Opfer war eine Seniorin, die von einer unbekannten Frau zuvor in ein Gespräch verwickelt worden war.

Der Geldbeutel einer 85-jährigen Frau ist am vergangenen Montag gestohlen worden. Laut Polizei war die 85-Jährige auf dem Neuen Ostfriedhof unterwegs, als eine noch unbekannte Frau nach einem Feuerzeug fragte. Daraufhin soll die 85-Jährige festgestellt haben, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche, sondern verschwunden war. Es wird um Zeugenhinweise gebeten unter der 0821/323-2310. (kuld)

