Augsburg

12:30 Uhr

Frostschutz und Co.: Heimische Winterlibellen sind Überlebenskünstler

Winterlibellen überstehen dank Frostschutzmittel in ihrer Körperflüssigkeit auch eisige Temperaturen, in der Sonne tauen sie auf und fliegen los.

Plus Die kleinen Fluginsekten haben Tricks auf Lager, wie sie in Schnee und Eis überleben können. Ein neues Buch zeigt auf, warum Schwaben ein Hotspot der Artenvielfalt in Mitteleuropa ist.

Von Eva Maria Knab

Wer im Winter am Lech spazieren geht, denkt wohl kaum an Libellen. Schwirren die meisten dieser Flügeltierchen doch im Sommer durch die Gegend, vor allem an Flüssen, Bächen und Teichen. In Schwaben gibt es aber auch Winterlibellen. Jetzt kann man sie mit etwas Glück bei milderen Temperaturen draußen in der Natur beobachten. Die Insekten sind wahre Überlebenskünstler. Mit einigen Tricks überstehen sie selbst Schnee und Eis. Und wenn sie mal tiefgekühlt sein sollten, sind sie bei Sonnenschein schnell wieder flugtauglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen