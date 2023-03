Fünf Jahre nach Fällaktion am Herrenbach gibt es Ersatzpflanzungen

Plus Der damalige Kahlschlag aus Gründen des Hochwasserschutzes sorgte für Widerstand. Inzwischen hat die Stadt 136 Bäume gepflanzt. Warum es so lange gedauert hat.

Fünf Jahre nach den Baumfällungen am Augsburger Herrenbach, die damals Proteste aus der Bürgerschaft provozierten, hat die Stadt eine Bilanz zu den Neupflanzungen vorgelegt. Die Stadt hatte damals 47 Bäume aus Gründen des Hochwasserschutzes gefällt. Zum Ausgleich sollte die Stadt laut Gutachten 132 Bäume neu pflanzen. Die Suche nach Standorten gestaltete sich schwierig, weil es im bebauten Gebiet mit vielen Leitungen im Boden kaum freie Plätze gibt, inzwischen hat die Stadt aber 136 Bäume gepflanzt, wobei diese über den ganzen Herrenbach und das Textilviertel verstreut sind. "Auf dem Damm haben wir auf Neupflanzungen verzichtet, um nicht wieder dieselben Probleme zu provozieren", so Grünamtsleiterin Anette Vedder.