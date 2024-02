Für 1,1 Millionen Euro: Historische Villa im Thelottviertel steht zum Verkauf

Plus Ursprünglich wollte der Eigentümer das Gebäude abreißen, dann wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Was folgte, war ein jahrelanger Streit. Nun plant der Eigentümer den Verkauf.

Die Villa in der Perzheimstraße 36, um die es jahrelang juristischen Streit gegeben hat, steht zum Verkauf. Auf dem Immobilienportal ImmoScout24 wird das denkmalgeschützte Gebäude mit dem Slogan "Einfamilienhaus-Einzeldenkmal sucht Liebhaber" angepriesen. Der Kaufpreis für die mehr als 100 Jahre alte Villa liegt inklusive Kaufnebenkosten bei gut 1,1 Millionen Euro. Die Verkaufspläne kommen überraschend. Noch Anfang Dezember hatte der Eigentümer im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt, dass er vor dem Sommer 2024 nicht wissen würde, wie es mit dem Gebäude weiterginge. Nun hat er offenbar keine Geduld mehr.

Das historische Gebäude steht seit vielen Jahren leer. 2015 wurde es entkernt, seit 2020 plante der derzeitige Eigentümer, der anonym bleiben will, wegen des desolaten Zustands den Abbruch der Villa. Stattdessen wollte er ein Mehrfamilienhaus bauen. Unterbunden wurde das Vorhaben im März 2021 durch das Landesamt für Denkmalpflege, welches die Villa kurz vor dem geplanten Abbruch als Baudenkmal auswies. Diese Entscheidung wollte der Eigentümer wiederum nicht akzeptieren, er versuchte eine denkmalrechtliche Erlaubnis für den Abbruch zu erwirken. Doch das lehnte die Denkmalschutzbehörde der Stadt ab. Daraufhin sei Klage eingereicht worden. Später wollte der Eigentümer im Zusammenhang mit seinem Abbruchwunsch Unterlagen erstellen lassen, die für eine sogenannte Prüfung der Zumutbarkeit des Erhalts notwendig sind. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte die Denkmalschutzbehörde Ende November, dass bis dato keine Unterlagen eingegangen seien.