Fußgängerin wird angegriffen und beraubt

Eine 53-Jährige wird am Alten Postweg angegangen und beraubt. Die Kriminalpolizei bitter um Zeugenhinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ging am Donnerstag eine 53-jährige Fußgängerin im Alten Postweg an: Gegen 22 Uhr griff der Mann die Frau körperlich an und entwendete anschließend Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Haunstetter Straße entlang der Bahngleise. Trotz umfangreicher Fahndung, unter anderem mittels Drohne, konnte der bislang unbekannte Täter bislang nicht festgestellt werden. Er wird laut Polizei wie folgt beschrieben: männlich, 170 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Cap, Schal, osteuropäische Herkunft. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)