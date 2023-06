Das Lechflimmern startet: Was Freiluftkino-Fans in Augsburg erwartet

Leinwand und Sternenhimmel: Am Donnerstag startet das Open-Air-Kino Lechflimmern in Augsburg. Auch in diesem Jahr gibt es Filmpremieren – und prominenten Besuch.

Warme Tage und und sternenklare Nächte - zuletzt zeigte sich der Augsburger Sommer von seiner angenehmen Seite. Wenn das so bleibt, dürften sich Kinobegeisterte auf ereignisreiche Freiluftkino-Wochen freuen. An diesem Donnerstag beginnt das 33. Lechflimmern im Familienbad am Plärrer. Von amerikanischen Blockbustern über aktuell gefeierte Arthousefilme bis hin zu bayerischen Heimatkrimis wird es ein breites Programm auf den zwei Leinwänden geben.

Das Lechflimmern war eines der ersten Freiluftkinos in Deutschland. Über die Anfänge erzählt der Augsburger Kulturschaffende Franz Fischer: "Anfangs wurden wir für verrückt erklärt." Ein griechischer Kollege habe schallend gelacht, man habe sich "im kalten, regnerischen Deutschland" kein Freiluftkino vorstellen können. Doch für Franz Fischer ist es seit 33 Jahren umgekehrt: Beim Lechflimmern herrsche ein beinahe südländischer Flair, weil die Leute an lauen Abenden richtig gut drauf seien.

Lechflimmern in Augsburg ist eines der ersten deutschen Freiluftkinos

Der Auftakt an diesem Donnerstag, 15. Juni, soll jedoch vor allem bayerisch werden. Auf dem Plan steht ein Lechflimmern-Klassiker: Das "Guglhupfgeschwader" mit Provinzpolizist Franz Eberhofer, das bereits im vergangenen Jahr lief. " Augsburg ist traditionell Eberhofer-Hauptstadt", meint Fischer. Hier gebe es bundesweit die meisten Zuschauer für die Krimis. Und so wird im August mit "Rehrücken-Rendezvous" ein neuer Eberhofer-Film gezeigt, natürlich mit dem Filmteam zu Gast. Prominenten Besuch gibt es auch beim Film "Die Rumba Therapie": Zur deutschen Erstaufführung des französischen Films kommt die Schauspielerin Marie-Philomène Nga nach Augsburg.

Auch darüber hinaus ist das Programm vielfältig: International erfolgreiche Blockbuster wie Avatar 2 sind genauso zu sehen wie europäische Arthouse-Filme. Der auf der Berlinale gefeierte Film "Das Lehrerzimmer" läuft, auch der Cannes-Erfolg "Fallen Leaves" von Aki Kaurismäki steht auf dem Programm. Eine dritte Sparte im Programm bilden lokale Filme: Neben den Eberhofer-Klassikern läuft "Boot und Spiele: 50 Jahre Augsburger Eiskanal." Für Franz Fischer ist eines besonders: Als einziges europäisches Freiluftkino hat das Augsburger Lechflimmern zwei Leinwände: eine große für die Blockbuster und eine kleine für die Arthousefilme.

Auch in Gersthofen gibt es ein Open-Air-Kino: Stargast wird Bully Herbig sein

Eine weitere Freiluftleinwand gibt es in Gersthofen: Der Gersthofer Kinosommer läuft bereits seit dem 1. Juni. Die Besonderheit bei diesem Freiluftkino: Um den Film nicht durch Verkehrslärm und die Anwohner nicht durch den Film zu stören, werden alle Zuschauerinnen und Zuschauer mit Kopfhörern ausgestattet. Und auch in Gersthofen gibt es in diesem Jahr prominenten Besuch: Regisseur Michael Bully Herbig stellt am 1. September seinen Film "Ballon" vor. Auch der Augsburger Komponist Ralf Wengenmayr ist zu Gast, der schon lange die Filmmusik für Herbig schreibt.

Karten für beide Freiluftkinos gibt es bereits online zu kaufen. Die Events laufen noch bis Mitte September.