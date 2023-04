Gesundheitsmesse Intersana kommt mit neuem Konzept zurück

Regelmäßig gehen

Mindestens drei- bis viermal in der Woche eine halbe Stunde "in angeregtem Schritt" spazieren gehen - oder aber an weniger Tagen und dafür länger. Ebenfalls möglich sind Walking, Langlauf, Inlinen, Radfahren. Auch ein Schrittzähler (mindestens 10.000 bis 12.000 Schritte am Tag) kann helfen, denn: Wir überschätzen oft, wie viel wir uns in häuslicher oder beruflicher Umgebung bewegen.