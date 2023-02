Gewerkschaft Verdi setzt ihre Streiks in Augsburg fort

Am Dienstag legen Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg die Arbeit nieder. Am Mittwoch beteiligen sich die Auszubildenden an den Protesten.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck auf die Arbeitgeberseite. Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen in dieser Woche weiter. Auch in Augsburg gibt es Aktionen.

Verdi-Streik geht weiter: Stadtwerke Augsburg betroffen

Am Dienstag legen Beschäftigte der Stadtwerke Augsburg aus dem Bereich Versorgung die Arbeit nieder. Der Demonstrationszug beginnt um 6.30 Uhr an der Johannes-Haag-Straße und führt zum Dom. „Die Kolleginnen und Kollegen haben in den vergangenen Jahren in allen Krisen die Versorgungssicherheit gewährleistet und haben jetzt das Gefühl, auch noch die Gewinnabführungen ihrer Unternehmen sichern zu sollen“, sagt Florian Böhme von Verdi.

Am Mittwoch legen die Auszubildenden bayernweit die Arbeit nieder, kündigt die Gewerkschaft an. Ebenfalls am Mittwoch wird im städtischen Sozialreferat und im Jobcenter gestreikt. Man trifft sich um 9 Uhr am Prinzregentenplatz. Der Demozug führt durch die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung findet gegen 14 Uhr am Manzu-Brunnen am Königsplatz statt. (möh)

