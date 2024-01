Einbrecher beschädigt Tür im Augsburger Stadtteil Göggingen

Ein versuchter Einbruch im Stadtteil Göggingen beschäftigt die Polizei. Ein Täter demolierte eine Tür und floh.

Ein versuchter Einbruch hat sich am Freitag gegen 16.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet. Ein bislang unbekannter Täter trat den Angaben der Polizei zufolge die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. "Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne die Wohnung zu betreten", so die Polizei weiter. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kripo ermittelt und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)