Jugendliche stehlen E-Scooter-Akkus

Zwei junge Männer wurden nachts im Augsburger Stadtteil Göggingen bei einem ungewöhnlichen Diebstahl beobachtet.

Ein Diebstahl hat sich in der Nacht auf Mittwoch gegen ein Uhr in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen ereignet. Zwei Männer wurden laut Polizei beim Diebstahl von E-Scooter-Akkus beobachtet.

Nach der Tat flüchteten die beiden Männer. Die Fahndung nach ihnen verlief erfolgreich. Die Einsatzkräfte nahmen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren fest. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten mehrere Akkus bei den Jugendlichen fest. Gegen die beiden wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (ina)