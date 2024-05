Augsburg-Göggingen

vor 47 Min.

Schwerer Verkehrsunfall: Frau kracht mit Auto in Haltestelle

In Göggingen in Augsburg ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine Frau kracht am Montag mit ihrem Mercedes im Augsburger Stadtteil Göggingen in eine Glasfront an einer Tramhaltestelle. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zur Ursache.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag in der Gögginger Straße gekommen. Eine Fahrerin eines Mercedes war gegen 9.10 Uhr in stadtauswärtiger Richtung von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto in eine Glasfront auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bergstraße" gekracht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge lag dem Unfall ein medizinischer Notfall bei der Fahrerin zugrunde; weitere Fahrzeuge und Fahrer waren offenbar nicht beteiligt. Der Unfall ereignete sich in der Gögginger Straße auf Höhe der Haltestelle Bergstraße. Foto: Jan Kandzora Der Schaden an der Haltestelle ist augenscheinlich recht hoch, Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Vormittag damit beschäftigt, das zersplitterte Glas von der Straße zu kehren. Auch mehrere Rettungswagen der Johanniter und des Roten Kreuzes waren vor Ort. Dem Vernehmen nach leistete eine Zeugin nach dem Unfall Erste Hilfe bei der Frau, die den Mercedes gefahren hatte. Im Bereich der Gögginger Straße kam es aufgrund der Aufräumarbeiten und der kurzzeitigen Sperrung der Straße in dem Bereich für Autos zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (jaka)

