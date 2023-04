Graffitisprayer durch die Polizei gestellt

Drei Männer wurden im Bereich der Spickelwiese erwischt. Der Sachschaden bewegt sich im dreistelligen Bereich.

Die Polizei wurde am Freitag gegen 22 Uhr wegen drei Graffitisprayern in den Laubenweg gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtete, wie drei Personen im Bereich der Spickelwiese ein Graffiti anfertigten. In der Nähe der Örtlichkeit kontrollierte eine hinzugerufene Polizeistreife einen 18- und einen 20-Jährigen. Ein 19-Jähriger versuchte noch mit seinem Fahrrad zu entkommen. Er konnte jedoch ebenfalls von den Beamten gestellt werden. Die Polizisten durchsuchten die drei Personen, stellten entsprechende Tatmittel fest und stellten diese sicher. Der Sachschaden dürfte sich im dreistelligen Bereich bewegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (ziss)