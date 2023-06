Augsburg

17:51 Uhr

Darum funktioniert die Grüne Welle in Augsburg oft nicht

Plus Autofahrerinnen und Autofahrer wünschen sich weniger Stopps an roten Ampeln. Die Stadt erläutert, warum die grüne Welle an vielen Hauptverkehrsstraßen nicht funktioniert.

Von Michael Hörmann

Beim Thema Verkehr kann nahezu jeder und jede mitreden. Autofahrerinnen und Autofahrer sind genervt, wenn sie immer wieder von rot geschalteten Ampeln ausgebremst werden. "In Augsburg klappt es nicht mit der grünen Welle", heißt es oft im Freundes- und Bekanntenkreis. Stimmt die Behauptung? Die Stadt Augsburg nimmt gegenüber unserer Redaktion Stellung. Sie sagt, wo es aus ihrer Sicht gut läuft und wo gegebenenfalls nachgebessert werden müsste. Mitunter seien erhoffte Verbesserungen jedoch gar nicht möglich.

Baureferent Steffen Kercher sagt, dass die Stadt nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer im Blick habe: "Das Ziel der Stadt Augsburg ist es, die Belange aller Zielgruppen und Mobilitätsarten, ob Individualverkehr, Fußgänger, Radfahrer, mobilitätseingeschränkte Menschen, Nahverkehr und Anwohnende, gleichwertig zu betrachten." Je nach Lage und Örtlichkeit gebe es jedoch gewisse "Gewichtungen".

