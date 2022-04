Grüne wollen Bürgerversammlung in Augsburg umorganisieren

Die einmal im Jahr stattfindende Bürgerversammlung in Augsburg soll mit den Stadtteilgesprächen zusammengelegt werden. Die Grünen erhoffen sich davon mehr Bürgernähe.

Die Grünen möchten die jährliche gesamtstädtische Bürgerversammlung, die laut Gemeindeordnung vorgeschrieben ist, und die informellen Stadtteilgespräche der Stadtregierung in einem Format zusammenführen. Dies ermögliche eine bessere Fokussierung auf die Stadtteile, die in den Anliegen meist einen breiten Raum einnehmen, so die Grünen. Denkbar seien drei Veranstaltungen pro Jahr, die durch die Stadtteile touren. Man hoffe so, mehr Milieus in der Bürgerschaft anzusprechen. Auch Veranstaltungen am Samstagvormittag seien denkbar. Der Stadtrat hatte Ende des Jahres beschlossen, dass ein Zukunftskonzept für Bürgerversammlungen zu erarbeiten sei.

Die Möglichkeit, Anträge in der Bürgerversammlung zu stellen, bleibe bei diesem Vorgehen erhalten, so die Grünen. Findet ein Antrag dort die Mehrheit, muss er binnen dreier Monate im Stadtrat beraten werden, ohne dass der Stadtrat diesem Antrag aber zustimmen müsste. Gleichwohl haben Bürger und Bürgerinnen auf diese Weise die Möglichkeit, ihr Anliegen so vorzubringen, dass der Stadtrat sich damit befassen muss. Womöglich könne man die jeweilige Bürgerversammlung auch auf einen Teil des Gemeindegebiets beschränken, so die Idee der Grünen. Bürgeranträge mit gesamtstädtischem Bezug wären aber auf allen drei jährlichen Veranstaltungne zulässig.

Die Stimmung bei der Bürgerversammlung war zuletzt angespannt

Grundsätzlich haben die informellen Stadtteilgespräche in den vergangenen Jahren mehr Resonanz gefunden als die Bürgerversammlung. Im vergangenen Herbst stellte sich die Lage aber anders dar: Damals wurde die Stadtregierung mit einer Vielzahl von Anträgen zum Thema Klimaschutz in der stadtweiten Bürgerversammlung konfrontiert. Stadtteilthemen spielten kaum ein Rolle. Die Stimmung war zeitweise angespannt - die Stadtspitze fühlte sich vorgeführt, die Antragsteller und -stellerinnen, die zu einem Teil aus dem Umfeld des Klimacamps kamen oder mit den Anliegen sympathisieren, sahen ihre Anliegen von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) nicht objektiv behandelt. Teils hatten die Anträge Stadtteilbezug, teils bezogen sie sich auf das gesamte Stadtgebiet.

Zudem fordern die Grünen den Aufbau eines städtischen Beteiligungsbüros. Die Stelle soll alle städtischen Referate und Ämter bei Beteiligungsformaten beraten. In diesem Zug soll auch eine digitale Beteiligungsplattform entstehen. Mehr Bürgerbeteiligung sei notwendig. "So erreichen wir höhere Glaubwürdigkeit, stärkeren Rückhalt und mehr Effizienz für Politik und Verwaltung. Dafür braucht es bessere, innovative Beteiligungsformate, die unsere pluralistische Stadtgesellschaft abholen", so Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-Bartholy. (skro)