Gymnasium Maria Stern tritt beim Stadtradeln kräftig in die Pedale

Stadt Augsburg zeichnet erfolgreiche Teilnehmer bei Radl-Wettbewerb aus. Das Ergebnis kann sich bundesweit sehen lassen.

Augsburg radelt gerne - das hat das Ergebnis bei der internationalen Kampagne "Stadtradeln" unterstrichen. In drei Wochen legten die Teilnehmer, die ihre zurücklegten Kilometer protokollierten, mehr als eine Million Kilometer zurück. In mehreren Kategorien wurden Preisträger ausgezeichnet. Die Schule, die am besten abschnitt, war das Gymnasium Maria Stern.

Drei Wochen lang im Juli haben exakt 5981 Augsburgerinnen und Augsburger jeden ihrer Radl-Kilometer gezählt – ob zur Arbeit, in die Schule oder in der Freizeit. An der Aktion "Stadtradeln" beteiligte sich Augsburg zum 14. Mal. Insgesamt fuhren die Teilnehmer rund 1.16 Millionen Kilometer. Es war das bislang beste Ergebnis in Augsburg. Zum Vergleich: Hamburg als zweitgrößte deutsche Stadt (1,85 Millionen Einwohner) erzielte gut 1.42 Millionen Kilometer. Auf Platz 1 liegt Berlin (3,66 Einwohner) mit gut 6.57 Millionen Kilometern.

Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigte sich vom Augsburger Rekordergebnis beeindruckt: „Es kann sich im Vergleich der Großstädte mehr als sehen lassen." Eva Weber und Baureferent Steffen Kercher zeichneten die Preistäger aus.

Schule mit den meisten gefahrenen Kilometern Als stärkstes Schulteam und zugleich stärkstes Team insgesamt lagen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Maria Stern mit 445 Teammitgliedern und insgesamt 60.442 geradelten Kilometern an der Spitze der Wertung.

Als stärkstes Schulteam und zugleich stärkstes Team insgesamt lagen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Maria Stern mit 445 Teammitgliedern und insgesamt 60.442 geradelten Kilometern an der Spitze der Wertung. Fahrradaktivstes Team 1510 Kilometer legte durchschnittlich jeder der vier Mitglieder im Team „Rudi Rakete" in den drei Wochen zurück und erhält die Auszeichnung als fahrradaktivstes Team.

Die beste Einzelleistung waren 3054 geradelte Kilometer durch ein Mitglied des Teams „FC Augsburg 1907".

Auch städtische Mitarbeiter haben sich fleißig an der Aktion beteiligt. So erradlte das Team „Feuerwehr Augsburg" mit 15.642 die meisten Kilometer, während das Team „georadler" mit 458 die meisten geradelten Kilometer pro Teammitglied erzielte.

Stadtrat mit den meisten gefahrenen Kilometern Auch Stadträtinnen und Stadträte haben intensiv in die Pedale getreten. Peter Rauscher (GRüne) belegt mit 774 erradlten Kilometern Platz 1 in der Kategorie „Stadtrat mit den meisten gefahrenen Kilometern", gefolgt von CSU-Mann Bernd Zitzelsberger (513 Kilometer) und Grünen-Mann Matthias Lorentzen mit 334 Kilometer. (möh)

