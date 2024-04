14-Jähriger mit Radlader unterwegs: Polizei ermittelt

Die Polizei hält in Augsburg einen Jugendlichen mit seinem Fahrzeug an. Offenbar hatte dessen Vater die illegale Fahrt erlaubt. Gegen beiden laufen nun Ermittlungen.

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Sonntag auf der Flughafenstraße ohne Fahrerlaubnis mit einem Radlader unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierten Beamte den Jugendlichen gegen 12.15 Uhr. "Der 14-jährige Fahrer des Radladers konnte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen", so die Polizei weiter. Der 54-jährige Vater des Jugendlichen, der ebenfalls vor Ort war, hatte offenbar die Fahrt erlaubt. Die Beamten taten dies nicht und unterbanden die Weiterfahrt des Jugendlichen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch gegen den 54-jährigen Vater laufen Ermittlungen, in dem Fall wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (jaka)