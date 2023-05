Handel: Adenauer & Co und Gerry Weber schließen Filialen in der Innenstadt

Zwei Modegeschäfte verlassen Augsburg. Während bei Gerry Weber die Insolvenz des Unternehmens dahintersteckt, kommt für Adenauer & Co ein neues Konzept.

Nach rund zwei Jahren verabschiedet sich die Modekette "Adenauer & Co" wieder aus der Augsburger Innenstadt. Franchise-Nehmerin Zara Kalmbach hat aber bereits ein Nachfolgekonzept für die Fläche entwickelt und will damit Mitte Juni starten. Für Gerry Weber ist bis dahin die Schließung geplant. Und auch andernorts gibt es offenbar Veränderungen.

Im März 2021 hat "Adenauer & Co" in der Annastraße eröffnet. Angeboten wurde maritime Freizeitmode. Hinter der Kette steckt der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers, Konrad Adenauer. Die Augsburger Filiale hat Zara Kalmbach betrieben, die auch das Modegeschäft "Oui" im Antoniushof leitet. Mittlerweile hat Kalmbach "Adenauer & Co" geschlossen und kündigt im Schaufenster ein neues Konzept für die Ladenfläche an. "A4 " wird das neue Geschäft heißen, angelehnt an die Adresse Annastraße 4, wie sie erzählt. Zara Kalmbach ist Inhaberin der Fashion Daymaker GmbH, die an elf Standorten mit unterschiedlichen Mode-Konzepten vertreten ist. Darunter "Qui" in der Maximilianstraße und nun "A4" in der Annastraße.

Die Filiale von Adenauer & Co ist in Augsburg nach rund zwei Jahren wieder geschlossen. Stattdessen soll ein neues Modekonzept folgen. Es nennt sich "A4". Foto: Andrea Wenzel

Der neue Shop wird ein Multilabel-Geschäft für Damen- und Herrenmode - unter anderem mit italienischen Top-Marken, so Kalmbach. Eröffnet werden soll Mitte Juni. Dass sich die Umsetzung des neuen Ladens in den aktuell herausfordernden Zeiten so schnell und unkompliziert habe umsetzen lassen, sei auch dem Vermieter, der Hasen-Immobilien, zu verdanken.

Gerry Weber schließt im Zuge des Insolvenzverfahrens Filiale in Augsburg

Für Gerry Weber ist die Zeit in der Augsburger Innenstadt dagegen abgelaufen. Das Unternehmen befindet sich derzeit, wie viele andere Modeunternehmen auch, in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie. Bereits Mitte April wurde bekannt, dass im Zuge dessen auch das Filialnetz auf dem Prüfstand stehe. Zur Zukunft der Augsburger Filiale wollte man sich damals noch nicht äußern. Mittlerweile kündigt ein Schriftzug am Schaufenster die Schließung an. Ende Juni soll Schluss sein, heißt es seitens der Beschäftigten.

Auch in der ehemalige Reiter-Filiale am Martin-Luther-Platz tut sich etwas. Nach dem Auszug der Metzgerei im Mai letzten Jahres hatte sich dort eine Mischung aus Restaurant und Imbiss niedergelassen - das Shafi Restaurant, das orientalische Speisen anbietet. Zwar ist die Fläche nach wie vor möbliert, allerdings scheint es dort keinen Betrieb mehr zu geben. Wie es weitergeht, ist unklar.

