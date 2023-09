Handydiebstahl vereitelt: Polizei sucht aufmerksamen Fußballfan

Die Polizei sucht einen Mann, der im Vorfeld des FCA-Spiels am Samstag einen Diebstahl an der Straßenbahnhaltestelle vereitelte.

Beinahe wäre ein Fußballfan am vergangenen Samstag auf dem Weg zum FCA-Spiel bestohlen worden. Ein aufmerksamer Zeuge jedoch konnte den Diebstahl verhindern. Wie die Polizei mitteilt, verließ ein 67-Jähriger gegen 15 Uhr die Straßenbahn an der Stadionhaltestelle. Hierbei beobachtete der bislang unbekannte Zeuge offenbar einen 42-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er das Handy des 67-Jährigen aus dessen Hosentaschen entwendete. Der Unbekannte nahm dem 42-Jährigen das Handy wohl ab, gab es dem 67-Jährigen zurück und machte ihn auf den Diebstahl durch den 42-Jährigen aufmerksam. Der 42-Jährige, der zunächst flüchtete, konnte wenig später durch Mitarbeiter des Ordnungsdienstes gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls gegen den 42-jährigen Tatverdächtigen und sucht in diesem Zuge den bislang unbekannten Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen. (gau)