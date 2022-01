Fahrübungen ohne Führerschein auf öffentlichem Grund

Eine junge Autofahrerin war in Begleitung ihrer Mutter auf einem Parkplatz in Haunstetten ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Das ging nicht gut.

Auf einem öffentlichen Großparkplatz am Unteren Talweg gerieten am Freitagabend eine jüngere Autofahrerin und ihre Mutter als Beifahrerin in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Laut Polizei hatte die Fahrerin noch keine gültige Fahrerlaubnis und machte womöglich auf dem Parkplatz Fahrübungen. Gegen die Frau wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, auch ihre Mutter wird sich wohl wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. (eva)