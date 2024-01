Feuerwerk landet in Mülltonne: 250 Euro Brandschaden

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen einer beschädigten Restmülltonne.

Eine Restmülltonne ist am Montag in der Nansenstraße in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei war der Grund vermutlich ein Feuerwerkskörper, der darin entzündet worden war. Die Tat ereignete sich gegen 5 Uhr, an der Restmülltonne und einer weiteren danebenstehenden Tonne entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei ermittelt hier wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)