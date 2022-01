Kanaldeckel in Augsburg ausgehoben: War es ein Kinderstreich?

In der Sonnenstraße in Haunstetten wurden drei Kanaldeckel herausgehoben. Die Polizei sucht die Verursacher.

Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn Menschen die unerwarteten Löcher übersehen hätten. Laut Polizei wurden am Samstag zwischen 11 und 14.10 Uhr in der Sonnenstraße auf einer Länge von rund 100 Metern drei Kanaldeckel herausgehoben und am rechten Fahrbahnrand abgelegt.

Anwohnern zufolge waren drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, im Alter von etwa elf Jahren im genannten Zeitraum auf der Straße unterwegs. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)