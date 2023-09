Mülltonnen geraten in Brand - hat sie jemand angezündet?

Zwei brennende Mülltonnen beschäftigen die Polizei in Augsburg. Sie geht einem Verdacht nach und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Mülltonnen sind am Donnerstag gegen 1.30 Uhr in der Neuen Straße in Brand geraten. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro, berichtet die Polizei, die nun wegen des Anfangsverdachtes einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt und um Hinweise unter der 0821/323-2710 bittet. (jaka)