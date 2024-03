Polizei zieht betrunkenen Fahrrad-Dieb aus dem Verkehr

Ein Zeuge beobachtet in Haunstetten einen jungen Mann, wie der Fahrrad stiehlt. Als die Polizei den 20-Jährigen anhält, ist der Diebstahl nur eines seiner Probleme.

Ein 20-Jähriger hat Donnerstag offenbar ein Fahrrad in der Haunstetter Straße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, meldete sich ein Passant bei der Polizei und schilderte, dass "der 20-Jährige zunächst torkelnd auf der Fahrbahn lief und sich dann an Rollern zu schaffen machte". Letztlich sei der 20-Jährige offenbar auf ein nicht versperrtes Fahrrad gestiegen und losgefahren. Polizeibeamte kontrollierten den Mann wenig später. "Hierbei räumte er ein, dass Fahrrad entwendet zu haben", so die Polizei. Außerdem war der Mann bei seiner Fahrt mit dem gestohlenen Rad deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr gegen den 20-Jährigen. (jaka)