Augsburg-Herrenbachviertel

17:00 Uhr

Kleinbus fängt in der Wolframstraße Feuer

Ein Fahrzeug in der Wolframstraße in Augsburg ist ausgebrannt.

Ein Brand in der Wolframstraße in Augsburg sorgte am Donnerstag für eine große Rauchwolke. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, es gab eine Straßensperrung.

Ein Kleinbus in der Wolframstraße ist am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, wurde die Straße für die Löscharbeiten teils gesperrt. Durch das Feuer entstand phasenweise eine enorme Rauchwolke, die kilometerweit zu sehen war. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und löschte die Flammen, gegen 16 Uhr seien die Löscharbeiten abgeschlossen gewesen, heißt es von der Polizei. Danach wurde die Sperrung aufgehoben. Was den Brand ausgelöst haben könnte, stand zunächst nicht fest. Verletzt wurde offenbar niemand, der Sachschaden dürfte jedoch beträchtlich sein. (jaka)

